  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:21 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تبرعات صلاح

ماذا قالت الصحف البريطانية عن تبرعات «محمد صلاح» في مسقط رأسه؟

الطقس

برودة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس غد الأحد

الصحة العالمية

بيان هام من الصحة العالمية عن صوم رمضان في زمن كورونا

الإفتاء: يجوز التعجيل بالزكاة للمتضررين من كورونا

تحذير من أمر خطير يحدث بين الشباب على "تيك توك"

شعار الداخلية

قرار عاجل من «الداخلية» بشأن غلق الطرق

شعار الجمعية

جمعية بريطانية تطالب الصين بتعويضات تتجاوز 6 تريليونات دولار

أرشيفية

عاجل.. الصحة تسجل الرقم الأضخم في إصابات "كورونا" ووفاة 19

والد الشهيد الحوفي

"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

ارشيفية

"الفلك الدولي" يعلن أول أيام شهر رمضان

أرشيفية

استقرار أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

توجيه عاجل من "السيسي" بشأن المواطنين العالقين في الخارج

الحياة السياسية

السيسي
السيسي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة بشأن المصريين في الخارج

#

أمر عاجل من الصين بشأن العاملين في ووهان

#

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

#

قرار عاجل من السيسي في تحرير سيناء

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة الجهود الحالية لإعادة المواطنين العالقين في الخارج بمختلف المناطق الجغرافية حول العالم، وفق تصور متكامل الجوانب، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وبما يتسق مع الإجراءات الصحية والاحترازية الخاصة بإحكام الدخول عبر منافذ الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكري وزير الخارجية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ومحمد عنبه وزير الطيران المدني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض موقف المواطنين المصريين العالقين في الخارج من غير المقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على حصر شامل بعدد وتوزيع ما تبقى من المصريين العالقين على مستوى العالم من غير المقيمين، فضلًا عن جهود الحكومة لإعادتهم بالتنسيق مع سلطات الدول المناظرة، وذلك استنادًا إلى قواعد وجداول زمنية خاصة يتم الإعلان عنها من خلال السفارات المصرية في الخارج.

كما تم استعراض الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة حاليًا مع المواطنين العائدين إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، بما فيها إجراء الكشف الطبي فور الوصول إلى المطارات من خلال تعميم اختبارات الكشف السريع، وكذا الانتقال للإقامة بمناطق ومنشآت الحجر الصحي، بالإضافة إلى ما يتم عقب ذلك من تعقيم وتطهير لكافة مكونات ومرافق مطارات استقبال رحلات العودة، وكذلك تطهير أماكن العزل بعد إخلائها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نشأت الديهي عن قرارات الأعلى للجامعات: الدولة تستهدف التعلم وليس الشهادات
» الكاف يؤجل نهائي الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى
» كورونا يواصل اجتياح العالم والإصابات تصل 2 مليون و300 ألف
» دراسة صادمة: كورونا يصيب الماشية والأغنام والقطط
» وزير البترول يتفقد عددا من مشروعات التكرير بالإسكندرية
» نيويورك تسجل أقل حصيلة يومية لوفيات كورونا
» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها
» طائرات بدون طيار للقبض على منتهكي حظر كورونا
» شاهد.. التقرير الذي أثار غضب المغرب تجاه السعودية
» "الصحة " تحذر المواطنين من الأسماك المملحة في شم النسيم
» «العالمي للفتوى" يحتفي بمرور عامين على إنشاء وحدة (لَمّ الشَّمْل)»

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية