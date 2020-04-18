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الكاف يؤجل نهائي الأبطال والكونفدرالية لأجل غير مسمى

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الكونفدرالية

الكاف

الاتحاد الافريقى

نهائي الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، عن تأجيل مباراتى نهائي بطولتى دورى أبطال أفريقيا، والكونفدرالية، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

أصدر الاتحاد الافريقى لكرة القدم بيان، عبر موقعه الرسمى قائلا:" بعد قرار تأجيل نصف نهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، نعلن اليوم تأجيل نهائيات البطولتين، حتى إشعار آخر.

كان الاتحاد الافريقى قد حدد نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا، يوم 29 مايو المقبل فى الكاميرون، بينما ستقام مباراة نهائي الكونفدرالية يوم 24 من نفس الشهر فى المغرب.

وأعلن الكاف، السبت الماضى تأجيل مواجهات نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويواجه الأهلى نظيره فريق الوداد المغربى، بينما الزمالك يقابل الرجاء المغربى، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بينما يلعب بيراميدز مع حوريا الغينى فى نصف نهائي الكونفدرالية


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