كورونا يؤثر على الدورة الشهرية

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قالت طبيبة بريطانية، إن التوتر الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) قد يكون له انعكاسه على الجسم، الذي يتراوح ما بين الصداع، إلى النهوض بصعوبة من الفراش، وتأخر الدورة الشهرية.

وأضافت الدكتورة سارة تولير، دكتورة ممارسة التمريض، والكاتبة العلمية في تطبيق صحة الإناث  (Clue )، إن  "الإفراط في إفراز الكورتيزول يمكن أن يثبط المستويات الطبيعية للهرمونات التناسلية، ما قد يؤدي إلى إباضة غير طبيعية، الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل الدورة الشهرية".

وأشارت إلى أن هذا الاضطراب قد يتسبب في تأخير الدورة الشهرية أو قد لا تأتي لفترة على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر الإجهاد على طول الدورة، حيث يعاني بعض الأشخاص من فترات أطول أو أقصر من المعتاد.

وحذرت الدكتورة تولير من أن التغييرات قد لا تكون واضحة على الفور ويمكن أن تستغرق بعض الوقت حتى تظهر.


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