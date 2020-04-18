أميرة السويد تتحدى الطبيعة وتنضم لمكافحة كورونا

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الاميرة صوفيا
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أميرة السويد

انضمت زوجة ابن ملك السويد، الأميرة صوفيا، إلى طاقم تمريض أحد مستشفيات البلاد، في وقت تجاوز فيه عدد المصابين بكورونا في السويد 13 ألف إصابة.

وأعلن حساب السويد عبر "تويتر" الناطق باللغة العربية، أن الأميرة صوفيا (35 عاما)، دوقة فارملاند، قد انضمت لفريق التمريض في مستشفى صوفيا هيميت بالعاصمة ستوكهولم.

ويأتي انضمام دوقة فارملاند لطاقم التمريض بعدما حصلت على دورة مكثفة في الصحة ورعاية المرضى من جامعة ستوكهولم، لمساعدة الطاقم الطبي على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وفي 2015، تزوجت الأميرة صوفيا من الأمير كارل فيليب، في حفل ملكي، لتصبح أول أميرة تنضم من عامة الشعب إلى الأسرة المالكة في السويد.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في السويد وفق تقديرات نشرتها "رويترز" اليوم، إلى 13,822 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 1511.


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