» أم مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 17 من أطفالها

18 أبريل 2020 - 06:19 م

كشفت تقارير عن أن إحدى الأمهات في نيويورك بالولايات المتحدة، عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 17 طفلاً عن طريق الخطأ، في ظل عدم ظهور أية أعراض للمرض عليها.

وفي التفاصيل، فقد أصابت "بريتاني جينسيك"، معظم أطفالها الـ 18 - بعضهم تم تبنيهم - بالفيروس عقب إصابتها به منذ حوالي خمسة أسابيع، حيث بدأت الأعراض في الظهور عليهم.

وقالت "جينسيك" التي أوشكت على التعافي بعد أسابيع من العزلة، إن الفيروس القاتل الذي شبهته بــ "قطار شحن" يضرب أسرتها.

وأشارت إلى معركتها مع المرض الذي أصاب الملايين وقتل أكثر من 30 ألف أمريكي، قائلة: "كنت قلقة للغاية من أنني لن أكون كما كنت أبدًا".

وطلبت من صديقتها "مات مورينو" الرئيس التنفيذي لشركة "Purify Global "، تطهير منزلها. حيث تم جلب فريقًا من 12 فردًا لتنظيفه لمدة ساعتين، مرتدين بدلات خطرة للحماية بينما كان أفراد العائلة ينتظرون في الخارج، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت: "أضع أقنعة غاز تتحمل هجومًا نوويً"، مشددة على أن ذلك "كان ضروريًا لأنها بحاجة إلى أن تعلم من قلبي أني أحمي الأشخاص الذين أحبهم إلى أقصى حد ممكن".

وعلى الرغم من أن مدينة نيويورك أصبحت مركزًا سريعًا للولاية، إلا أن المناطق الشمالية مثل روتشستر تضررت أيضًا بشدة من الفيروس.

وأكد حاكم الولاية، "أندرو مارك كومو"، وقوع 630 حالة وفاة أخرى مرتبطة بفيروس كورونا بين عشية وضحاها، ما رفع عدد القتلى في نيويورك إلى 12822 يوم الجمعة.