» "الصحة " تحذر المواطنين من الأسماك المملحة في شم النسيم

18 أبريل 2020 - 05:22 م

مع اقتراب عيد شم النسيم، واصلت وزارة الصحة والسكان، تحذيراتها من تناول الأسماك المملحة والمدخنة ووجهت عددًا من النصائح والإرشادات الوقائية للموطنين.

ويأتي ذلك فى إطار حرصها على اتخاذ إجراءات استباقية لتوعية المواطنين كما حذرت من تناول "سمك الفسيخ" لأنه يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التى تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحه أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائى بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعى للإنسان.

ونصح وزارة الصحة والسكان المواطنين عند شراء الأسماك، أن تكون من المحال المعروفة والتى تخضع للرقابة وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل.

