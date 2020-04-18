"القلب يحزن يا ولدي".. والد الشهيد "الحوفي" ينعيه بكلمات مؤثرة

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والد الشهيد الحوفي
والد الشهيد الحوفي
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محمد فضل

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شهيد

والد

محمد الحوفي

في أول تعليق له بعد استشهاد نجله الضابط ، نعى والد الشهيد المقدم محمد الحوفى، نجله عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، بكلمات

وجاء نص المنشور الذى كتبه وأرفق به صورة نجله: «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .. ابنى حبيبى البطل ابنكم وأخوكم كان يتمنى الشهادة في سبيل الله والوطن وأهله فرزقه الله إياها جزاءًا منه وفضلا له، وإن القلب ليحزن والعين لتدمع لفراقه فله الأجر من الله ولأهله ونحتسبه عند الله شهيدًا.. وإن الله مع الصابرين، وقوّى الله عز وجل إيماننا وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وأشكر مصر قيادة بمختلف مؤسساتها وشعبها وذوينا في الداخل والخارج على شد أزرنا والثناء عليه، والحمد لله على كل حال...».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم بخالص التعازى لأسرة الشهيد المقدم محمد الحوفي، الذي استشهد أثناء مداهمة وكر إرهابي بمنطقة الأميرية، بعد تبادل لإطلاق النار، والذي أسفر عن استشهاد "الحوفي" وإصابة ضابط آخر وفردين شرطة.


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