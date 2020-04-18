وزير الإعلام السابق يدعو إلى اجتماع عاجل ردًا على إساءة «زيدان» للأزهر

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دعا المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام إلى عقد اجتماع عاجل للهيئة، على خلفية الهجوم الذي شنه الروائي يوسف زيدان عبر شاشة التليفزيون المصري على مؤسسة الأزهر والأوقاف.

وقال أبوعميرة - الذي شغل منصب وزير الإعلام إبان ثورة 30 يونيو - عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "إعلام الدولة ماسبيرو إعلام وطني يدعم مؤسسات الدولة وسيتم محاسبة من يخرج عن ذلك".

وطالب أبوعميرة بعقد اجتماع عاجل لتقييم برامج "الوطنية للإعلام"، واصفًا مؤسسات الدولة الدينية بأنها "خط أحمر".

وكان زيدان أثار ضجة مؤخرًا بعد أن أبدى تهكمه من الأزهر وعلمائه من خلال دعوتهم إلى الجلوس في بيوتهم وعدم الحديث عن الصوم في شهر رمضان، لحين انتهاء وباء كورونا.

وقال خلال استضافته مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "لا يوجد شيء اسمه مؤسسة دينية، ولا يوجد ذكر للمؤسسة الدينية في القرآن"، مضيفًا: "في زمن الوباء لن اسأل الفقيه، بل اسأل الطبيب هل أصوم أم لا. على الشيوخ الجلوس في منازلهم حتى لا نضيع".

وأثارت تصريحات زيدان، موجة من الاستيا والغضب لما تضمنته من تهكم غير مسبوق على المؤسسة الدينية في مصر على شاشة التليفزيون المصري.


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