في ساعات.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

18 أبريل 2020 - 03:54 م

سجلت المملكة العربية السعودية، رقمًا قياسيًا لأول مرة منذ انتشار أزمة كورونا بها، حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس.

وأوضح العبدالعالي في المؤتمر الصحفي للإيجاز اليومي لمستجدات فيروس كورونا المستجد في المملكة، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة بلغ حتى الآن 8274 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 94 حالة.

وأشار العبدالعالي إلى أن 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين، مبينا أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفيروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة.

وأوضح أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، وشكلت تقريبا ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، وهي كذلك كالمسح النشط ضمن الإجراءات الوقائية الاستباقية احترازية تمكن من استكشاف الحالات بشكل مبكر، وكسر حلقة تفشي وانتشار الفيروس في المجتمع.

وأضاف أن بقية الحالات (201 حالة) التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.