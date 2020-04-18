شاهد.. التقرير الذي أثار غضب المغرب تجاه السعودية

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أثار تقرير تليفزيوني عرضته قناة "العربية" السعودية، عن فشل حكومة المغرب في التصدي لفيروس كورونا، موجة غضب عارمة في الأوساط السياسية المغربية وكذلك النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعادت وسائل إعلام مغربية تقرير "العربية"، مشيرة إلى أنها "تواصل عرض أخبار زائفة عن المغرب"، بأن زعمت أن "حكومة المغرب فشلت في محاربة كورونا، ولا تهتم بالشعب".

وحسب وسائل إعلام مغربية، فإن القناة السعودية ادعت في مقطع فيديو على حساباتها بمواقع التواصل، أن المغرب شهد تسجيل آلاف الإصابات ومئات الوفيات بسبب الفيروس، علما أن آخر المعطيات الصادرة أمس الجمعة أشارت إلى أن حصيلة الإصابات بلغت 2528 إصابة مقابل 133 حالة وفاة، وهو ما يفند مزاعم ومبالغات "العربية"، حسب الإعلام المغربي.

كما رصد الإعلام في المغرب ردود فعل نشطاء مغاربة على منصات التواصل الاجتماعي، على التقرير والهجوم الذي شنوه على القناة ردا على ما وصف بـ "استهدافها للبلاد".


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