صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب

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في مشهد غريب عقب عودة الحياة بصورة شبه طبيعية في الصين، بعد السيطرة على فيروس كورونا، عادت صالة لتعليم فنون "الكونغ فو" في مدينة زيبو الصينية، لفتح أبوابها، حيث سارع مرتدو هذه الصالة، وهم طلاب، إلى ممارسة تدريبات غريبة وشاقة.

ويظهر الطلاب وبتأطير من أحد أساتذة الكونغ فو، وهم يعلقون أكياسا مملوءة بالطوب على خصيتهم، ويتركونها تتأرجح إلى الأمام والخلف، حيث يعتقدون أن هذا التمرين سيجعلهم أقوى مع مرور الوقت.

وقال وانغ إردو، وهو طالب ماجستر: "لقد تم الترويج لهذا النوع من الكونغ فو، لأنه صحي، إنها ثقافة (تدريب) مفيدة للناس الذين يعانون من المشاكل الصحية".


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