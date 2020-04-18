شاهد.. إعلامي سعودي شهير يدخل في نوبة بكاء على الهواء

18 أبريل 2020 - 02:44 م

دخل الإعلامي السعودي الشهير خالد العقيلي، في وصلة بكاء على الهواء، خلال عرض تقرير ببرنامجه "كلنا مسئول" على قناة السعودية حول مدة انقطاع العاملين في هيئة الإذاعة والتليفزيون عن الأهل في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولم يستطع الإعلامي السعودي، تمالك دموعه بعد انتهاء التقرير، وذلك خلال توجيهه التحية إلى والدته التي لم يتمكن من رؤيتها منذ فترة بسبب كورونا، متمنيا أن تنتهي الأزمة قريبا ويستطيع لقاءها.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، إذ أعربوا عن تضامنهم مع العقيلي متمنين الشفاء لوالدته ولقائهما مجدداً.

وكانت تباينت المدة التي انقطعوا فيها العاملون عن أسرهم جراء الفيروس، حيث تراوحت المدة بين أسبوعين إلى ثلاثة شهور حسب ظروف عملهم وتواجدهم في مناطق بعيدة عن ذويهم.