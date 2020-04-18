» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل

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شيرين رضا
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أثار تعليق جديد لـ الفنانة شيرين عبر حسابها على موقع "تويتر" تكشف فيه عن أمنيتها بإصابة الإرهابيين بفيروس كورونا، حالة من الجدل.

وقالت شيرين: "يا رب كل الإرهابيين اللي في العالم يجيلهم كورونا ويموتوا.. ‏كلهم يا رب".

وكان آخر أعمال شيرين رضا فيلم "رأس السنة"، والذى عرض قبل إغلاق دور العرض، وهو العمل الذى يشارك فيه العديد من النجوم.

‏وشارك فى الفيلم كل من إياد نصار وشيرين رضا وبسمة وإنجى المقدم وأحمد مالك، وإخراج محمد صقر.


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