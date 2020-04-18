صورة جديدة لـ زينة.. وتعليق مفاجئ لفنانة شهيرة

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، البرومو الرسمى لمسلسها الجديد "جمع سالم" من خلال حسابها الشخصى عبر "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: "ألف مبروك - بالتوفيق - ربنا معاكى"

وعلقات الفنانة عبير صبرى قائلة "مبروك يزوزووو".

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.