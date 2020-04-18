  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر03:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

في ساعات.. السعودية تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا

المغرب والسعودية

شاهد.. التقرير الذي أثار غضب المغرب تجاه السعودية

الفنانة المغربية سكينة درابيل

"شيشة وقمار بعد ارتداء الحجاب".. فنانة شهيرة تثير موجة غضب

صينيون يعلقون الطوب في اماكن حساسة

صينيون يعلقون الطوب في أماكن حساسة.. والسبب غريب

بعد نجاته من الموت.. الملك سلمان وجّه له هذه النصيحة

بعد نجاته من الموت.. الملك سلمان وجّه له هذه النصيحة

خالد العقيلي

شاهد.. إعلامي سعودي شهير يدخل في نوبة بكاء على الهواء

القذافي

وفاة سعد القذافي في سجون طرابلس

الشناوي: "محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ

"محمد رمضان" تصرف بحماقة.. و" فلوكس" زوّر التاريخ

الحرس الوطني السعودي

السعودية تعلن إجراءات جديدة أكثر صرامة لمواجهة كورونا

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

تركي الحمد: أمريكا ستظل في المقدمة بسبب السينما

صورة جديدة لـ زينة.. وتعليق مفاجئ لفنانة شهيرة

الصفحة الأخيرة

زينة
زينة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

ظهور صادم لفنانة شهيرة بعد اعتزالها بشكل مفاجئ

#

رد غير متوقع من زينة على صورة لـ عمرو سعد.. والأخير يرد

#

بؤرة جديدة لـ "كورونا".. وارتفاع مفاجئ بأعداد الوفيات

#

صورة جديدة لـ "صلاح" بصحبة أسرته

زينة

عبير صبرى

برومو

جمع سالم

شاركت الفنانة زينة، متابعيها، البرومو الرسمى لمسلسها الجديد "جمع سالم" من خلال حسابها الشخصى عبر "إنستجرام".

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى: "ألف مبروك - بالتوفيق - ربنا معاكى"

وعلقات الفنانة عبير صبرى قائلة "مبروك يزوزووو".

مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإسلاميون ..والإمام الجويني!

محمود سلطان

وماذا بعد؟

عمرو موسى

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. لحظة ظهور النور المقدس بكنيسة القيامة بالقدس
» "يجليهم كورونا ويموتوا".. فنانة شهيرة تثيرالجدل
» الاتصالات تعلن عن إجراءات جديدة لصرف معاشات تكافل وكرامة
» «سكاي سبورتس»: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل
» مجلس «الدراويش» يزف بشرى سارة للاعبيه
» "جوهرة" تثير الجدل بفيديو جديد مع عمر كمال
» الباز عن اقتراب نيزك من الأرض: سيحترق قبل أن يصل
» إيران.. وفاة 3 جنود وإصابة 160 عنصرًا بـ "كورونا"
» التنمية المحلية: كل يوم يمر بسلام "عيد ربيع"
» إقامة صلاة التراويح بالمسجد النبوي في رمضان
» أصالة: ختمت القرآن للمرة الأولى في حياتي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية