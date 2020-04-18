» «سكاي سبورتس»: الدوري الإنجليزي قد يعود 8 يونيو المقبل

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أكدت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، أن جميع أندية الدوري الإنجليزي، ترغب في عودة مسابقة البريميرليج مجددًا.

وأكدت الشبكة أن جميع أندية الدوري الإنجليزي اتفقوا على ضرورة عودة الدوري الإنجليزي مجددًا، خلال اجتماعهم أمس الجمعة، عبر تقنية الفيديو.

وأضافت الشبكة، أن اقتراح عودة الدوري الإنجليزي يوم 8 يونيو المقبل، كان أفضل سيناريو تم طرحه خلال اجتماع الأمس.

وتابعت الصحيفة، أن أندية الدوري الإنجليزي لم تناقش من الأساس فكرة إنهاء مسابقة الدوري الإنجليزي قبل نهاية 30 يونيو.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرا، أن إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.


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