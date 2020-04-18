وفاة سعد القذافي في سجون طرابلس

18 أبريل 2020 - 02:22 م

أفادت قناة ليبيا 24، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوفاة اللواء سعد مسعود القذافي آمر الحراسة الشخصية للعقيد القذافي في سجنه بعد 9 سنوات داخل سجون طرابلس.





وتوفي سعد القذافي اليوم في سجنه رغم صدور حكم بالإفراج عنه عام 2017 وتأكيد الحكم في فبراير الماضي.





كان اللواء سعد مسعود القذافي حصل في مايو 2017 على حكم بالبراءة ما نسب إليه من تهم، تم على أساسها اعتقاله في أغسطس 2011، وتم تأكيد حكم البراءة في فبراير الماضي.



