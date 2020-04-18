» "جوهرة" تثير الجدل بفيديو جديد مع عمر كمال

18 أبريل 2020 - 02:00 م

أثارت الراقصة جوهرة، جدلًا كبيرًا، بعد ظهورها في فيديو تؤدي فيه وصلة رقص على أنغام أغنية "عود البطل"، مع المطرب عمر كمال.

ونشرت جوهرة الفيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس كاجوال وتؤدي وصلة رقص مع المطرب الذي انتشرت شائعات مؤخرًا أنه خطبها.

وكانت جوهرة قد نفت هذه الأنباء، مؤكدة عدم ارتباطها بعمر كمال، بعد تداول تصريحات صحفية لمدير أعماله يؤكد فيه ارتباطهما، وهو ما نفته وقالت إن هذا الكلام غير صحيح.