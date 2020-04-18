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الباز عن اقتراب نيزك من الأرض: سيحترق قبل أن يصل

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إيمان هاني

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رد الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب نيزك من الأرض للاصطدام بها، قائلا: "توجد كتل كونية تدور حول الكواكب ولكن تحترق في الغلاف الجوي قبل وصولها إلى الأرض".

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "أون إي": "لا يوجد خطر على الأرض، حقيقة يوجد كتل كبيرة بالمريخ وجزء منها يقترب من الأرض ولكنها تحترق بسبب عمرها الافتراضي".

وطمأن عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، المواطنين بخصوص أزمة كورونا، قائلاً: "البحث العلمي سينتصر في النهاية علي فيروس كورونا".

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