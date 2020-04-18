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إقامة صلاة التراويح بالمسجد النبوي في رمضان

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ارشيف
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أشرف العبساوى

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أعلن وكيل مساعد العلاقات والشئون الإعلامية بالمسجد النبوي، جمعان عسيري، إقامة صلاة التراويح في الحرم النبوي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح عسيري أن الصلاة ستقام في الحرم النبوي ولكن مع تعليق حضور المصلين، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: بناء على توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن السديس، تقدم الوكالة سبع عبوات من ماء زمزم وتمرة العجوة لكل مريض بفيروس كورونا في المستشفيات وتصله كل ثلاثة أيام، إضافة للطواقم الطبية ورجال الأمن العاملين في الميدان.


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