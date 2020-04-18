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بوتين يأمر بتدخل القوات المسلحة لمواجهة "كورونا"

عرب وعالم

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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متابعات- أمينة عبد العال

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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمرًا لوزارة الدفاع الروسية اليوم لإعداد خطة بشأن إمكانية استخدام إمكانيات القوات المسلحة الروسية من وسائل  لمواجهة فيروس"كورونا" المستجد.

وحسب موقع الكرملين أمر بوتين بإعداد حزمة اقتراحات حتي 22 إبريل الجاري لإشراك القوات  والوسائل الخاصة  التابعة للجيش الروسي في مكافحة العدوي، حسبما نشرت "روسيا اليوم".

كما أصدر الرئيس الروسي أمرا أخر للحكومة الروسية بضمان إعداد توقعات قصيرة المدي بشأن عدد المواطنين الذين قد يصابوا بالفيروس وتسليم تقارير خاصة له.

جدير بالذكر أن روسيا سجلت 313 حالة وفاة وسجلت 36793 إصابة بالفيروس "كوفيد 19".

 


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