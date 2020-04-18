سر تفوق مصر على أوروبا في مواجهة كورونا

18 أبريل 2020 - 01:23 م

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشئون الصحة والوقاية، عن سر نجاح مصر حتى الآن في مواجهة فيروس كورونا، وتفوقها على أوروبا في السيطرة على الفيروس، مؤكدًا أن ما يجري في مصر منذ بداية الأزمة "مثاليا للغاية".

وأكد مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تليفزيونية: قبل انتشار المرض في مصر، بدأ تدخل رفيع المستوى، منذ ظهوره في الصين، والرئيس تدخل لوضع خطة محكمة، وهو من أهم الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أن مصر تسير بخطوات ثابتة على مستوى أعداد الإصابات بالفيروس".

وأوضح "يوجد أسباب علمية وطبية تثبت أن أعدادنا أقل من أوروبا. أولها الهرم السكاني، قاعدة الهرم أطفال وشباب و60 بالمئة من المصريين شباب، بينما المرض يصيب الفئات ذات الأعمار الكبيرة".

وتابع: "فيروس كورونا يصيب كبار السن ويكون تأثيره عنيفا عليهم، وأعدادهم في مصر قليلة مقارنة بأوروبا".

وسجلت مصر وفقا للبيانات الرسمية 2844 إصابة بفيروس كورونا توفي منهم 205 حالة فيما بلغت الحالات المتعافية 646 شخص .