» التنمية المحلية: كل يوم يمر بسلام "عيد ربيع"

18 أبريل 2020 - 01:18 م

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وجود تواصل مستمر بين الوزارة والمحافظين لمتابعة تطبيق كل القرارات المعلنة بشأن يوم شم النسيم، والتصدي للمخالفين.



وأضاف "قاسم"، خلال اتصال هاتفي برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أن هناك تكليفات محددة بغلق جميع المتنزهات العامة، والشواطئ لمنع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين، فضلا عن إغلاق كل وسائل المواصلات العامة داخل المحافظات.



وتابع:"نتحمل مع مصر الفترة دي، واللي جاي أحسن، معقبا: "كل يوم يمر على مصر بسلام وخير هو عيد ربيع".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

