بعد الاعتداء عليه.. فنان كويتي: "لو عطست عيني هتخرج بره"

18 أبريل 2020 - 01:13 م

قال الفنان الكويتي عبد الله الجاسر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عبودكا"، إنه خرج من المستشفى نظرًا لأن الوضع داخلها خطير بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد أن أجرى عملية جراحية في عينه.

وتعرض "الجاسر" لكسر بالأنف ونزيف في العين، بعد اعتداء شخصين عليه بسبب رفضه التصوير معهما، دخل على أثرها المستشفى وخضع لعملية جراحية خطيرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية أخرى خلال أيام.

وقال عبودكا خلال اتصال هاتفي أجرته معه الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل لايف عبر حسابها على تطبيق سناب شات، إنه غادر المستشفى لأن الوضع بها "وايد خطر"، مردفا: "الحمد لله كل شيء تمام وعاد عيني مسكرها لكن وضعي خطر".

وأضاف عبودكا: "يجلس مع أحد أصدقائه في ربعه كونه يحتاج إلى مراعاة صحية من خلال تناول الأدوية والتحرك وخلافه خاصة أن “الشاش” على عينه ويحتاج لمساعدة شخص آخر".

وتابع: "ماني مصدق نفسي خالص، عيني نفسها راحت خلاص ونفسيتي متأكسدة الحين، سويت عملية الحين وهذه العملية من النوع الدماغية التي تخرخر بالدمع، وأخطر شيء علي حاليا العطس ولو قمت به ستخرج العين من مكانها للخارج".