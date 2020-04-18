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"ناسا" تكشف مفاجأة.. توأم للأرض وصالح للحياة عليه

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كوكب توأم الأرض
كوكب توأم الأرض
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متابعات- أمينة عبد العال

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واشنطن

ناسا

كوكب كيبلر

أعلن علماء الفلك بوكالة ناسا عن عثورهم علي كوكب خارج المجموعة الشمسية يبعد عن الأرض 300 سنة ضوئية في منطقة صالحة للعيش.

وأشار العلماء إلي أن كوكب "Kepler-1649c " بحجم الأرض وهو صالح للعيش ويحتوي علي المياه وحرارته مشابهة للأرض، حسبما نشرت "سبوتنيك".

وقال توماس زور بوشن، المدير العام المساعد لمديرية البعثة العلمية في وكالة"ناسا" في واشنطن: "هذا العالم البعيد المثير للاهتمام يعطينا أملا أكبر في أن الأرض الثانية تقع بين النجوم، ولافتًا إلي أن المعلومات التي جمعتها بعثات مثل كيبلر وقمرنا الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة سوف تستمر في تحقيق اكتشافات رائعة حيث يقوم مجتمع العلوم بصقل قدراته للبحث عن الكواكب الواعدة".

وأضاف أن الكوكب يحصل علي 75% من الضوء الذي تتلقاه الأرض من الشمس ما يشير إلي أن درجة حرارته السطحية قد تكون مشابهة للأرض، وهو يدور حول نجم"القزم الأحمر" وهو أصغر من حجم الشمس بأربع مرات وتمر السنة علي كوكب كيبلر خلال 19.5 يوم أرضي.


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