» ممرضة ترقص مع أطفال مصابين بكورونا داخل العزل

18 أبريل 2020 - 01:02 م

روت مي منسي، الممرضة بمستشفى قها للعزل، تفاصيل الفيديو المنتشر لها وهي ترقص مع طفلتين مصابتين بالكورونا، ومحجوزتان بالمستشفى، قائلة: "استقبال الأطفال أصعب بكتير من استقبال حد كبير مصاب بكورونا ".



وأضافت "مي"، خلال اتصال هاتفي "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، قائلة: "من وراء الكمامة والنظارة الطبية بنكون بنبكي"، لافتة إلى أنهم يحاولون التقرب منهم، وطمأنتهم.



وتابعت: "أغلب الأطفال المتواجدين بالمستشفى يكون معهم أسرتهم، ولو بمفردهم يجعلونهم يتصلون بأسرهم، لافتة إلى أنها لم تر أسرتها منذ 25 يوما، مؤكدة أن الوضع في المستشفى مبهر، وكل الإمكانيات متوفرة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى اليوم.

