» من الجونة.. محمد رمضان يستفز جمهوره بفيديو جديد

أثار الفنان محمد رمضان، جدلا واسعًا، حيث استفزاز جمهوره برغم الأيام الصعبة التي يعيشها العالم أجمع بسبب فيروس كوفيد 19، وقام بنشر فيديو له من الجونة .

قام محمد رمضان، بنشر فيديو له وهو عار من الجزء العلوي، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وذلك أثناء تواجده في الجونة برغم الحظر والإجراءات المشددة من قبل الدولة لالتزام المنازل واتباع إجراءات الحظر المنزلي.

يذكر أن نشر محمد رمضان، مؤخرًا الفيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" دون خوف من أي هجوم ضده أو إجراء قانوني، وعلق على الفيديو قائلًا: "الحمد لله رب العالمين انتهينا أمس من تصوير مسلسل #البرنس تأليف وإخراج #محمد_سامي إشراف عام على الإنتاج #حسام_شوقي انتاج #تامر_مرسي يارب يعجبكم #ثقة_في_الله_نجاح".

بينما ظهر في الفيديو، كل من محمد رمضان، ونور، والمخرج محمد سامي، بجانب كل فريق عمل المسلسل، دون ارتداء أي فرد سواء كمامة أو جوانتي واقي من الفيروس، وكأنه يتحدى فيروس كورونا، ويقلل من أهمية الإجراءات المبذولة من قبّل الدولة.