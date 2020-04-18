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مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث

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مسابقة فنية لرسوم الأطفال
مسابقة فنية لرسوم الأطفال
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متابعات- أمينة عبد العال

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السياحة

التراث

اليوم العالمي للتراث

أطلقت اليوم وزارة السياحة والآثار مسابقة فنية لرسوم الأطفال احتفالا باليوم العالمي للتراث.

تهدف تلك المسابقة إلى تشجيع الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، على رفع الوعي الأثري والثقافي لديهم  وتعريفهم بحضارة وثقافة بلادهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب الفنية لديهم وتنميتها.

وأوضحت  د. رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية بمكتب وزير السياحة والآثار، في تصريحات صحفية، ان المسابقة تهدف ايضا إلى تشجيع الاطفال على البحث العلمي ومعرفة المواقع الأثرية المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي من خلال بحث مقدم لأحد تلك المواقع ثم رسمها.

وسوف يتم ارسال تلك الأعمال والرسومات عبر الإيميل الخاص بالإدارة [email protected] لتقيمها واختيار أفضلها ومنح جوائز لأفضل ثلاث اعمال كما ستنظم الوزارة معرضاً فنياً اونلاين لتلك الرسومات من خلال المواقع الرسمية لها على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.


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