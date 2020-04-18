البحوث الفلكية تكشف حقيقة اصطدام كويكب ضخم بالأرض

18 أبريل 2020 - 12:24 م

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه من المقرر طبقًا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية فإن كويكبا يكاد يكون بحجم جبل إيفرست يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2 )، من المقرر أن يمر الكويكب على الأرض يوم 29 أبريل الساعة 09:56 بتوقيت جرينتش.

وتابع "القاضي" فى بيان له، عند هذه النقطة سيكون على بعد 3.9 مليون ميل من كوكبنا، أو حوالي 16 مرة ضعف المسافة بين الأرض والقمر - ويتحرك بسرعة حوالي 8.7 كيلومتر في الثانية أو 19461 ميل في الساعة (31320 كيلومتر في الساعة)، كما أكد أنه لا توجد أى خطورة على كوكب الأرض وسكانه، ونطمئن جميع المواطنين.

وناشد المعهد جميع المواطنين، بألا ينساقوا وراء الشائعات، كما أن المعهد من خلال قنوات الاتصال الرسمية يفتح أبوابه للرد على أي تساؤلات تخص تلك الظواهر الفلكية.