» برلمانى يطالب بيوم لعيد الممرض

18 أبريل 2020 - 11:21 ص

طالب النائب رضا البلتاجي، بتخصيص يوم في العام ليكون عيدًا لـ"الممرض"، مؤكدًا أن ممرضى مصر قدموا أداءً حسنًا، وأقصى ما يملكون، لحماية المواطنين في حربهم ضد فيروس كورونا، الأمر الذي يتطلب تكريمهم.

وأضاف "البلتاجي" خلال تصريحات له، أن الممرضين دورهم عظيم جدًا، ولا يقلون وطنية عن المقاتلين على الجبهة، وتابع: "مثلهم مثل مساعد الحكم الذي يقع على عاتقه نجاح أو فشل المباراة، فدائمًا يشيد البعض بالحكم ويتجاهل مساعده الذي يستطيع قلب المباراة براية واحدة".

وطالب عضو مجلس النواب، بتقدير دورهم والتوسع في مدارس التمريض، وإعادة النظر في المنظومة الطبية برمتها سواء طبيب أو ممرض، مستطردًا: "بدون الممرض مفيش مستشفى، ومفيش علاج، ومفيش طب".