» السؤال الذي تهربت منه "نيللي" ببرنامج أبلة فاهيتا

18 أبريل 2020 - 11:14 ص

أكدت الفنانة نيللي كريم، أنها توقفت عن سماع أي أخبار عن أزمة كورونا، قائلة: "أخبار كورونا بتجبلي اكتئاب".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة "أون إي"، أن آخر ما تقوم به قبل النوم هو ضبط منبه الهاتف كي تستطيع أن تستيقظ لتصوير مشاهدها.

وكشفت "نيللي" عن اسمها في البطاقة الشخصية لأول مرة قائلة: "اسمي نيللي محمد السيد عطا الله عثمان وشهرتي نيللي كريم، لافتة إلى أن مقاس حذائها 38 ومن مواليد برج القوس ولديها أربعة أبناء هم كريم ويوسف وسيليا وكندا".

وعن أجرها في مسلسلها الرمضاني المقبل الذي يسمى "بـ100 وش"، أجابت نيللي، أنها لم تتعاقد حتى الآن على الأجر ولم تحدده بعد مع الشركة المنتجة، وعند تكرار السؤال عليها، تهربت منها قائلةً لن يصدقني أحد ولكني لم أحدد أجري حتى الآن.