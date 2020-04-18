"قبل التجميل".. فيديو قديم لـ هيفاء وهبي يشعل مواقع التواصل

أثار فيديو قديم للفنانة هيفاء وهبي، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعًا، حيث تصدرت مؤشرات البحث على "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث اتضح أن الفيديو منذ 30 عامًا فى أحد البرامج التليفزيونية.





ظهرت هيفاء وهبى فى الفيديو بشكل مختلف تماما عن الآن، ما تسبب فى إحداث جدل كبير على السوشيال ميديا.





وجاءت أبرز التعليقات على الفيديو كالآتى: "جميلة في كل وقت.. في الحالتين حلوة.. هيفاء كانت وما زالت جميلة وساحرة".



