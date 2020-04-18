» جمعة: احذروا من الضرر الأكبر

18 أبريل 2020 - 11:01 ص

أكد الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن الاستهانة بفيروس كورونا المستجد، سيوقع البشرية في الضرر الأكبر والأشد، ويكبدهم خسارة لن تعوضها، وانهيارا لن نقوم منه، معقبا: "احذروا من الضرر الأكبر".

وأضاف جمعة خلال حلوله ضيفا بفضائية "دي إم سي": "أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات على مستوى العالم لمواجهة فيروس كورونا صحيحة طبيعيًا وشرعيًا ومنطقيًا وحياتيًا، الالتزام بإجراءات الحكومة مسئولية في رقبة كل مواطن في دول العالم.

وأوضح أن المسئولية تأتي حتى نمنع هذا البلاء عن الأرض فنكون من المعمرين لا من المفسدين، وحتى يمن الله علينا بإذنه القريب ونحن نلجأ إليه في الليل والنهار لا نمل ولا نتوقف، بل أحب الأعمال إلى الله أدومها إن قلّ.