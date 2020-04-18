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حصد 50 مليون مشاهدة.. معركة بين أسد و20 ضبعا

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أسد يهاجم 20 ضبع
أسد يهاجم 20 ضبع
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عبد القادر وحيد

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تفاعل الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو يظهر معركة مصيرية بين أسد عجوز ومجموعة من الضباع.

وبالرغم من انتشار الفيديو قبل عام إلا أنه ما زال يحصد ملايين المشاهدات، حيث وصلت نسبة المشاهدات بحسب ما تم تداوله إلى 50 مليون مشاهدة.

وعلق رواد مواقع التواصل على الفيديو بالقول : تعتبر هذه المعركة الأشهر والأكثر ملحمية بين أسد و20 من الضباع الغاضبة من انتصر في الآخر.. فيديو حصد 50 مليون مشاهدة.

ويظهر الفيديو الأسد، وهو  يتجول في إحدى المراعي، ثم يفاجأ بظهور قطيع من الضباع بلغ عددهم 20 ضبعاً، ظلت تحوم حوله منتظرة الفرصة السانحة للانقضاض عليه.

ويظهر الفيديو نهاية اقتراب هزيمة الأسد وتغلب الضباع، حيث يظهر أسد آخر منقذا له، حيث تتفرق الضباع، وتعود للأسد صاحب المعركة فرصة الانتصار والصمود. 

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