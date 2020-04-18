» أمر عاجل من الصين بشأن العاملين في ووهان

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وكالات- الدويني فولي

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أمرت الصين، اليوم السبت، بإخضاع أي شخص يعمل في وظائف لها علاقة بالخدمات في مدينة ووهان لفحص فيروس كورونا، إذا كان يريد مغادرة المدينة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن من يعملون في التمريض والتعليم والأمن وغيرها من القطاعات التي تتطلب تعاملا كثيفا مع الناس في ووهان ينبغي أن يخضعوا لفحص الحمض النووي قبل المغادرة.

وأضافت أن حكومة إقليم هوبي، وعاصمته ووهان، ستتحمل تكلفة هذه الفحوص.

ويأتي هذا الأمر بعدما رفعت المدينة، التي ظهر فيها الفيروس أواخر العام الماضي، حالة العزل العام التي فرضتها لمدة 70 يوما، وذلك بعد انحسار الوباء.

وسمحت السلطات لمن سافروا إلى المدينة قبل عطلة السنة الصينية الجديدة، عندما بلغ التفشي آنذاك ذروته في الصين، بالعودة إلى منازلهم بعد تخفيف القيود على المدينة.


كما حثت السلطات العاملين في بقية القطاعات والراغبين في مغادرة المدينة على الخضوع للفحص طواعية قبل الرحيل.


ويمكن للأشخاص الذين يقدمون شهادة تثبت خلوهم من الفيروس، وكذلك سجلا طبيا خاليا من المرض، عبر تطبيق إلكتروني للصحة، العودة إلى العمل في غضون سبعة أيام من الوصول.


أما بقية من يغادرون المدينة فسيتعين عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل العودة إلى العمل.


ويبلغ عدد وفيات كورونا على مستوى البر الصيني 4632 من بين 82719 إصابة مؤكدة.

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