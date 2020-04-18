ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا "فٌرْس".. والعبرة بالتقوى

18 أبريل 2020 - 10:10 ص

قال ضاحي خلفان نائب شرطة دبي السابق إن العبرة والتفاضل بين الناس هو التقوى، وليس العرق أو الجنسيات.

وأضاف خلفان على حسابه في تويتر:"علي أية حال حينما تقول لقوم هم فرس وهم كذلك هذه ليست مسبة.. الله خلق الناس شعوبا وقبائل للتعارف.. وأكد أن أكرمكم عند الله أتقاكم".

وأوضح أن اليمن الشمالي قالوا نحن للعرب الأساس ..طلع منهم 65% فرس.

وكان خلفان قد كتب في سلسلة تدوينات على حسابه في تويتر: "هذا والحمد لله رب العالمين.. خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف إن أكرمكم عند الله اتقاكم.. اتركوا القات فإنه يذهب العقل.. ويأتي بالكسل والفقر.. والتفتوا إلى المستقبل "كنا.. وكنا.. ثم تبين أنكم لستم منا".

وأوضح خلفان أن ما أريد قوله للمغرد اليمني الذي قرقعنا: "نحن الأصل.. نحن الأصل".. علماء العربية يشكون في عربيتكم.

وتابع: كنت في سبأ، فأكد لي دليلهم السياحي الرسمي، أن الحضارة السبئية حبشية، وأصبت من قوله بالذهول.. وسألت شيوخهم فقالوا ما قاله صحيحا.

وأشار خلفان إلى أنني أقول هذا لأن اليمنيين قرقعوا على العرب: "نحن الأصل.. نحن الأصل.. طلعوا عربيتهم مشكوك فيها".

وأوضح أن جمعا كبيرا من علماء اللغة العربية يشكون في عربية اليمن، والبعض يقول أصل العرب هم، لذلك القرآن نزل بلغة قريش.. اللغة العربية، ولم ينزل بلغة الحميريين أو السبئيين أو المهرة.

وقد أثارت تدويناته جدلا واسعا، حيث رد عليه المحلل السياسي اليمني محمد جميح قائلا : " " إذا كان غرض الفريق ضاحي خلفان من تغريداته حول الحضارة اليمنية القديمة علمياً،فإن تويتر ليس مجال الأبحاث العلمية".

وتساءل جميح : وإذا كان له هدف آخر فقد أخطأ -بلا شك-الهدف.. هل يمكن للفريق وهو رجل دولة مسؤول أن يقول لنا: ما هو المردود الإيجابي لتغريداته على علاقة الشعبين الشقيقين.." يا أمة ضحكت".