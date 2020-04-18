أسامة كمال للإعلاميين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

18 أبريل 2020 - 10:08 ص

هاجم الإعلامي أسامة كمال، المشاهير والإعلاميين بسب هجومهم على بعض المواطنين بسب نزولهم للعتبة، قائلا: "نوجه الانتقاد واللوم للمتسوقين والناس الغلابة في العتبة والموسكي لتجمعهم من أجل كسب أرزاقهم وإحنا بنعمل نفس الحاجة".

وأضاف كمال، خلال مقطع فيديو بثه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "يوجد تضارب وتناقض بتصريحات البعض فلا يصح أن نناشد الناس بالالتزام ونحن ننتهك الالتزام، معقبًا: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

وأشاد الإعلامي، بإجراءات الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمواطنين الخيرين في كفالة العمالة غير المنتظمة والمساهمة بالجهد والمال والطعام في هذه الأزمة الحالية.