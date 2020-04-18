» التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإلغاء البحوث

18 أبريل 2020 - 10:07 ص

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أن الأنباء التي تتردد علي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيتم تأجيل امتحانات الثانوية العامة غير صحيحة وأنه سيتم إجراء الامتحانات في مواعيدها.

كما أكد الوزير في صفحته الرسمية علي "فيس بوك" أنه لم يتم وضع أي قرارات بالتغيير في تطبيق نظام المشروعات البحثية علي طلاب صفوف النقل لتقييمهم هذا العام بدلاً من الامتحانات التقليدية، كما أنه لن يتم تغيير مواعيد الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، حسبما نشرت "صدي البلد".

ووجه الوزير رسالة للابتعاد عن الشائعات المثارة حاليًا والتي تزعم تراجع الوزارة عن قراراتها قائلاً: "لا يكف الفاشلون عن التحريض وإطلاق الشائعات".