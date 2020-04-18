داعية سعودي يفجر مفاجأة جديدة عن المغامسي

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كشف الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني عن واقعة حدثت لإمام وخطيب مسجد قباء السابق صالح المغامسي.

وأضاف بن ظافر على حسابه في تويتر: "موقف عظيم سيسجل بتاريخ الدعوة بجدة لأم ناصر الدين سكينة الألبانية رحمها الله، منوها بأنها كانت تدرس بالمعهد العالي أناهيد السميري بجدة علوم الحديث وفاجأها المعهد باستضافة صالح المغامسي بل ومدرس للبلاغة يمجد سيد قطب".

وأوضح أنها أبت وتركت لما رأت الخلل في المنهج مع حضور عظيم من النساء لها وإصرار أناهيد بالعودة.

وكان الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني قد وجه رسالة للمغامسي على حسابه في تويتر عقب إعفائه من مسجد قباء قائلاً: "لتعلم صالح المغامسي وأنت الآن الداعي للعفو عن المسجونين المخطئين  حتى يرفع الوباء الكوروني  الجديد يتضمن  دس كلام تمجه القلوب الوفية العارفة بهذا الوطن العملاق في العدالة والذي لا يعرف أنه أخذ أحد بجريرة غيره أو أخذ أحد ظلما بلا تثبت وبغيا بلا تحقيق فالله المستعان".

كما وجه صهر الألباني رسالة شكر للوزير عبد اللطيف آل الشيخ قائلاً: "نشكر من قلوبنا بخالص دعائنا بالحفظ والسداد والنصر للإسلام والسنة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ د.عبداللطيف آل الشيخ على طي قيد صالح المغامسي، وتعيين صاحب الفضيلة أ.د سليمان الرحيلي إماما وخطيبا لمسجد قباء  ونسأله سبحانه أن يبارك لفضيلته ويرزقه الإخلاص والسداد والتوفيق ونصر السنة".


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