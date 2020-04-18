» تحديد موعد مبدئى لعودة الدوري السعودي

18 أبريل 2020 - 09:49 ص

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، موعدا مبدئيا لعودة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، عقب توقفه احترازيًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأبلغ الاتحاد وفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، الأندية بالموعد المبدئي لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والمسابقات الأخرى، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي إلى وضعه الطبيعي.

وقالت الصحيفة السعودية في تقريرها، إن الموعد المقترح لاستئناف الدوري هو 15 أغسطس المقبل، بشكل مبدئي حتى تتضح الرؤية بشكل أكبر للموسم، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في البلاد.