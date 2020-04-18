» وفاة رئيس المكتب الرئاسي بكورنا في هذه الدولة

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وفاة

فيروس كورونا

رئيس نيجريا

كياري

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي يوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا. 
وتابع المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو عبر حسابه بموقع "تويتر" إن: "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجا. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".
وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا،  أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى  493 حالة مؤكدة، ووفاة 17 شخصا. 


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