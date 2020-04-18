» وفاة رئيس المكتب الرئاسي بكورنا في هذه الدولة

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي يوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، أمس الجمعة، حيث تم تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493 حالة مؤكدة، ووفاة 17 شخصا.