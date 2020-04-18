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حمل نانسي عجرم يثير ضجة.. هذه التفاصيل

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حمل نانسي عجرم يثير ضجة.. هذه التفاصيل
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سكر زيادة

كشف المنتج صادق الصباح مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بعد إعلانه تقديم الفنانة نانسى عجرم تتر مسلسله الجديد "سكر بزيادة" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 
وكشف صادق الصباح عن المفاجأة خلال لقاء مع الإعلامى شريف عامر، مؤكدا أن مشاركة نانسى عجرم ليست فقط في غناء تتر العمل؛ بل كانت هناك مشاركة تمثيلية عبارة عن مشهد أو مشهدين إلا أن الظروف حالة تحقيق ذلك.  
وقال إن "نانسى عجرم كانت تسجل الأغنية وهى حامل وغنت بكل حب وكان نفسها جدا تيجى تحضر معانا بس لما سجلت كانت أزمة التعبئة العامة"؛ وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع حيث يعد هذا الحمل الرابع لها. 

يذكر أن مسلسل "سكر بزيادة" يقوم ببطولته نبيلة عبيد ونادية الجندى وهالة فاخر وسميحة أيوب وإخراج وائل إحسان.

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