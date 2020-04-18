» «الجبلاية» ترفض وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين

18 أبريل 2020 - 09:33 ص

رفض اتحاد الكرة وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين مع الأندية كما حدث فى بعض الدوريات الأخرى.

وأكد مسئولو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، أن هذا الأمر صعب حدوثه فى الدوري المصرى، خاصة أنه سبق وأن أثبت فشله أكثر من مرة بعد وضع اتفاقات ودية بين الأندية وتحديدا الأهلي والزمالك بالتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية معينة ولكن الأمر عاد للمنافسة بعد فترة قصيرة والتعاقد مع لاعبين بمبالغ مالية مرتفعة للغاية وصلت إلى مئات الملايين.