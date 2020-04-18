الداخلية كانت قادرة تخلص على خلية الأميرية في 5 دقائق

18 أبريل 2020 - 09:12 ص

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بتعامل الشرطة المصرية مع الخلية الإرهابية بالأميرية، قائلا: "الشرطة لو كانت استخدمت القوة المفرطة في التعامل مع خلية الأميرية، كانت "خلصت في 5 دقائق وكانت قادرة تعمل كدا بسهولة".



وأضاف "أديب"، خلال اتصال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن قوات الشرطة استغرقت وقتًا للتعامل مع الأمر، حفاظا على أرواح المواطنين، معتبرا أن هذه العملية هى رسالة من الداخلية للإرهابيين.



وتابع: "مش عشان في كورونا في البلد، تفتكروا إننا مش واخدين بالنا من الإرهاب"، لافتا إلى أن الشهيد محمد الحوفي دفع ثمن حرص الشرطة المصرية على أمن وسلامة المواطنين.



وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة "عناصر إرهابية" في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

