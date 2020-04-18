  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامة كمال

أسامة كمال للإعلاميين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا " فُرْس".. والعبرة بالتقوى

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا "فٌرْس".. والعبرة بالتقوى

صالح المغامسي

داعية سعودي يفجر مفاجأة جديدة عن المغامسي

صورة من الفيديو

شاب لـ "محافظ البحر الأحمر": فيها إيه لما نتفسح "

أديب

الداخلية كانت قادرة تخلص على خلية الأميرية في 5 دقائق

أحمد موسي

موسى لأهالي القليوبية: كفاية إحنا مش ناقصين

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

محمد معيط

غدا.. خبر سار من المالية لموظفي الحكومة

محمود سعد

محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

اليمن

تهز دولة عربية.. يقتل أشقاءه الخمسة ويصيب السادس

محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

الحياة السياسية

محمود سعد
محمود سعد
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الجندي لمخترقي الحظر: مش هتشموا شم النسيم تاتي غير في الجنة

#

اقتصادي: "ارفدهم من الشغل يا ريس"

#

محمود سعد: نزل بالحظر الشامل يا ريس

#

إعلامي لـ"السيسي": "كان لازم تخرج وتطمنا يا ريس"

الحظر

شم النسيم

النهار

كورونا

محمود سعد

طالب الإعلامي محمود سعد المصريين بأن يتعاملوا بجدية مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الناس بتنزل للشوارع دون ضرورة، متسائلا: لماذا لا يكون هناك حظر كامل أيام الأحد والاثنين كما هو متبع في أغلب دول العالم، معقبا: "مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس".

وأضاف سعد، خلال برنامجه "باب الخلق"، عبر فضائية النهار، قائلا: "عدم وعي البعض من الناس بخطورة الوباء دون النظر لارتفاع حالات الإصابة وزيادة نسبة الوفيات هيعرضنا للخطر".

وتابع: "الدنيا لسه خطر وعايزين قيود أكتر على حركة الناس، خاصة بالاحتفال بشم النسيم والمناسبات الخاصة للتحكم في الوضع الراهن المتسبب فيه كورونا واللي هيغير شكل العالم كله بعدما يتم القضاء عليه، معقبا:"ياريت الناس تلتزم كفاية تهريج".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى مساء الجمعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإلغاء البحوث
» بسبب أبلة فاهيتا.. نيللي كريم تثير الجدل وتتصدر جوجل
» تحديد موعد مبدئى لعودة الدوري السعودي
» وفاة رئيس المكتب الرئاسي بكورنا في هذه الدولة
» حمل نانسي عجرم يثير ضجة.. هذه التفاصيل
» «الجبلاية» ترفض وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين
» الأمير هارري وميجان يقومان بمهمة سرية في أمريكا بسبب كورونا
» ترامب يعترف بالتزامه الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض
» يهدد بإطلاق النار على زبائن متجر لعدم ارتدائهم كمامات
» مراقبون أمريكيون يطالبون الصين بدفع فاتورة كورونا
» بعد صورته الصادمة بالمستشفى .. سعد الصغير يوضح حقيقة إصابته بـ كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية