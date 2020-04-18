محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

18 أبريل 2020 - 09:03 ص

طالب الإعلامي محمود سعد المصريين بأن يتعاملوا بجدية مع فيروس كورونا المستجد، قائلا: "الناس بتنزل للشوارع دون ضرورة، متسائلا: لماذا لا يكون هناك حظر كامل أيام الأحد والاثنين كما هو متبع في أغلب دول العالم، معقبا: "مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس".



وأضاف سعد، خلال برنامجه "باب الخلق"، عبر فضائية النهار، قائلا: "عدم وعي البعض من الناس بخطورة الوباء دون النظر لارتفاع حالات الإصابة وزيادة نسبة الوفيات هيعرضنا للخطر".



وتابع: "الدنيا لسه خطر وعايزين قيود أكتر على حركة الناس، خاصة بالاحتفال بشم النسيم والمناسبات الخاصة للتحكم في الوضع الراهن المتسبب فيه كورونا واللي هيغير شكل العالم كله بعدما يتم القضاء عليه، معقبا:"ياريت الناس تلتزم كفاية تهريج".



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 646 حالة حتى مساء الجمعة.

