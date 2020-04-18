تهز دولة عربية.. يقتل أشقاءه الخمسة ويصيب السادس

18 أبريل 2020 - 08:57 ص

واقعة مؤسفة شهدتها اليمن، حيث أقدم شخص، مساء الجمعة، على قتل 5 من أشقائه، وأصاب شقيقه السادس بإصابة بالغة، إثر خلاف بينهم، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاتل الذي يقطن في مديرية همدان، شمالي صنعاء، ارتكب جريمة قتل أشقائه الخمسة، وبينهم شقيقته، وأصاب شقيقه السادس، نتيجة مطالبتهم إياه بتقسيم الإرث الذي تركه والدهم المتوفى.



وأشارت إلى أن الجاني تمكن من الفرار عقب تنفيذ جريمته.



ونقل موقع "خبر" المحلي، عن مصادره، أن السلطات القضائية في صنعاء ارتكبت دورا سلبيا في حل النزاع، وزادت من تعقيد قضية الأشقاء المختلفين على الميراث، خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب بتعقيد الخلافات بين الأشقاء.

