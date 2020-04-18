  • السبت 18 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أسامة كمال

أسامة كمال للإعلاميين: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا " فُرْس".. والعبرة بالتقوى

ضاحي خلفان: دولة عربية طلعوا "فٌرْس".. والعبرة بالتقوى

صالح المغامسي

داعية سعودي يفجر مفاجأة جديدة عن المغامسي

صورة من الفيديو

شاب لـ "محافظ البحر الأحمر": فيها إيه لما نتفسح "

أديب

الداخلية كانت قادرة تخلص على خلية الأميرية في 5 دقائق

أحمد موسي

موسى لأهالي القليوبية: كفاية إحنا مش ناقصين

بشرى من الملك سلمان للقطاع الخاص

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن هذا الأمر

محمد معيط

غدا.. خبر سار من المالية لموظفي الحكومة

محمود سعد

محمود سعد: مش هينفع غير الحظر الكامل يا ريس

اليمن

تهز دولة عربية.. يقتل أشقاءه الخمسة ويصيب السادس

تهز دولة عربية.. يقتل أشقاءه الخمسة ويصيب السادس

قضايا وحوادث

اليمن
اليمن
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الصحة العالمية توصي باستمرار حظر التجول في دولة عربية

#

دولة عربية تعلن عودة حركة الطيران في هذا الموعد

#

دولة عربية تعلن اقترابها من القضاء على فيروس كورونا

#

"أشعلت النار في نفسها"..قصة "ملاك" التي هزت دولة عربية

قتل

اليمن

خلال

اشقاء

خمسة

واقعة مؤسفة شهدتها اليمن، حيث أقدم شخص، مساء الجمعة، على قتل 5 من أشقائه، وأصاب شقيقه السادس بإصابة بالغة، إثر خلاف بينهم، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القاتل الذي يقطن في مديرية همدان، شمالي صنعاء، ارتكب جريمة قتل أشقائه الخمسة، وبينهم شقيقته، وأصاب شقيقه السادس، نتيجة مطالبتهم إياه بتقسيم الإرث الذي تركه والدهم المتوفى.

وأشارت إلى أن الجاني تمكن من الفرار عقب تنفيذ جريمته.

ونقل موقع "خبر" المحلي، عن مصادره، أن السلطات القضائية في صنعاء ارتكبت دورا سلبيا في حل النزاع، وزادت من تعقيد قضية الأشقاء المختلفين على الميراث، خلال الفترة الماضية، وهو ما تسبب بتعقيد الخلافات بين الأشقاء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

لماذا نتجاهل نيوتن الحقيقي ؟!

فراج إسماعيل

ترامب ..من أنت؟ وكيف طلعت فى دنيانا؟

د. هشام الحمامي

ترامبيان

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» التربية والتعليم توضح حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة وإلغاء البحوث
» بسبب أبلة فاهيتا.. نيللي كريم تثير الجدل وتتصدر جوجل
» تحديد موعد مبدئى لعودة الدوري السعودي
» وفاة رئيس المكتب الرئاسي بكورنا في هذه الدولة
» حمل نانسي عجرم يثير ضجة.. هذه التفاصيل
» «الجبلاية» ترفض وضع سقف مالي لتعاقدات اللاعبين
» الأمير هارري وميجان يقومان بمهمة سرية في أمريكا بسبب كورونا
» ترامب يعترف بالتزامه الحجر الصحي الذاتي في البيت الأبيض
» يهدد بإطلاق النار على زبائن متجر لعدم ارتدائهم كمامات
» مراقبون أمريكيون يطالبون الصين بدفع فاتورة كورونا
» بعد صورته الصادمة بالمستشفى .. سعد الصغير يوضح حقيقة إصابته بـ كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:00

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية