الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

18 أبريل 2020 - 08:54 ص

يقدم موقع"المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 18 أبريل حالة من الاستقرار في الأسعار حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في بنك مصر15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.