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سعر صادم لفستان ياسمين صبري في عقد قرانها مع أبو هشيمة

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فستان ياسمين صبري

حذاء ياسمين صبري

سعر فستان ياسمين صبري

ياسمين صبري أبو هشيمة

سربت صفحة خليجية متخصصة في الموضة السعر الحقيقي للفستان الذي ارتدته الفنانة المصرية ياسمين صبري في عقد قرانها مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وسرت حالة من الدهشة وسط متابعي الصفحة بعد معرفة سعر الفستان والحذاء الذي لم يكن مبالغا فيه على الإطلاق بالنظر للحالة المادية للطرفين .

وتبين أن سعر الفستان - بحسب الصفحة - حوالي 3800 ريال ، أما سعر الحذاء حوالي 2800 ريال ليصل إجمالي ما تم دفعه إلى ما يعادل حوالي (35 ألف جنيه مصري) أو (أكثر من 2000 دولار أمريكي).

وعبرت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها الشديدة بعقد قرانها من خلال الاحتفال بذكرى القران عبر حسابها بـ"انستجرام".

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