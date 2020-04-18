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إيطاليا.. 575 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 22745

عرب وعالم

كورونا
كورونا
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المصريون ووكالات

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ارتفع عدد وفيات كورونا في إيطاليا، الجمعة، إلى 22 ألفا و745، إثر تسجيل 575 حالة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وقال مدير عام الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي، إن عدد المصابين في البلاد بلغ 172 ألفا و434.
وأوضح أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 42 ألف و727، إثر تماثل ألفين و563 مصابًا للشفاء.
ولفت إلى أن عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، تراجع من ألفين و936 الخميس، إلى ألفين و812 اليوم.
وأجرت إيطاليا حتى اليوم مليونا و244 ألفا و108 اختبارات للكشف عن الفيروس، وفقا للمعطيات الواردة من الدفاع المدني.
بدوره، أشار رئيس المعهد العالي للصحة في إيطاليا سيلفيو بروسافيرو، في مؤتمر صحفي، أن إجراءات الحجر الصحي منعت انتشار الفيروس إلى مناطق أخرى.
وأظهرت أبحاث المعهد العالي للصحة في إيطاليا، أن متوسط أعمار الوفيات بسبب كورونا هو 80 سنة، وأن 95 بالمئة من الوفيات تجاوزوا سن 60 عامًا.
وأشارت إلى أن 96.7 بالمائة من أصل 19 ألف و508 وفيات، ناجمة عن الفشل الرئوي.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و230 ألفا، توفي منهم قرابة 150 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 564 ألفا، بحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة. -

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