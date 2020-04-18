» أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأزمة كورونا

18 أبريل 2020 - 12:20 ص

كشف الدكتور وليد فارس المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أمريكا لا تملك دليلا على اتهام الصين بأنها مسئولة عن تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الحرب القادمة بين الدولتين ستكون تجارية أو سياسية ولن تكون معركة على الأرض باستخدام السلاح كون الدولتين قوة نووية جبارة.



وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن الصين لن تكن مقنعة بالكشف عن الأرقام الحقيقية للمصابين بكورونا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب يرى أن منظمة الصحة العالمية تنحاز للصين.



وأوضح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابق، أن هذا الأمر تسبب في حالة من الخلاف الشديد مع الصين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بكل قوتها للخروج من الأزمة الحالية والتي تعصف بكل شيء.









