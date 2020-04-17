» حقيقة انتشار الخفافيش في مصر ونقلها لـ كورونا

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لم يثب حتى الآن أن الخفافيش في مصر قامت بنقل فيروس كورونا المستجد إلى الإنسان.
وأوضح عبد الحكيم محمود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الخفافيش أحد الحيوانات البرية التي تتواجد في الأماكن المهجورة ولها دور في إحداث التوازن البيئي ففي حال القضاء عليها تظهر مشاكل أخرى.
وأشار الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن وزارة البيئة المختصة بالحفاظ على التوازن البيئي للحيوانات والكائنات، موضحا أن الخفافيش تتواجد في الأماكن المهجورة.
ولفت رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الجهات المعنية هي التي تستطيع التعامل مع الخفاش ويجب على الأهالي عدم التعامل مع الخفافيش في حال ظهورها وإبلاغ الجهات المعنية للتعامل مع الخفافيش.
 

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